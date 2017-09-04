В Уфе появилась новая площадка для юных спортсменов

В столичной коррекционной школе № 59 на этой неделе прозвенел первый звонок, в новом учебном году у учеников появилось футбольное поле, которое было построено благодаря игрокам "Уфы".

Три недели, ускоренный режим строительства и некогда пустая территория, преобразилась до неузнаваемости. Торопились успеть к новому учебному году. Успели прямо к первому сентября, хотя звонок в школе № 59 прозвучал на три дня позже. Теперь у учеников есть собственная футбольная площадка, построенная по инициативе футбольного клуба "Уфа".



Ленточка разрезана, ключи от площадки вручены. Кроме нового футбольного поля, у школы появилась разрисованная стена в стиле уфимского клуба - подарок от болельщиков горожан. И конечно незаменимый атрибут игры номер один - футбольные мячи.





«Сотрудничая, мы поняли что здесь есть кое-какие моменты, что детям надо где-то заниматься. У нас получилось такое совместное решение вместе с учителями школы № 59, им большое спасибо, они делают очень большое дело. Дети не простые, и солнечные дети есть, для нас это недорого получилось, каждый работник клуба сдал кое-какие деньги, и вот это все вылилось в красивую историю», - говорит генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.



На акцию построения футбольной площадки откликнулись все работники клуба. В стороне не остался никто. Сказка, которая стала реальностью благодаря игрокам, тренерскому штабу, руководству "Уфы" и всех кто причастен к команде, по собственному признанию футболистов, обязательно получит продолжение.





«Мы также рады, как и дети, для нас это такое же радостное событие, дарить подарки всегда приятно, так что в этом только море положительных эмоций после этого дня, заряд на всю неделю, а может быть и месяц», - рассказывает защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов.



Футболисты еще долго фотографировались и раздавали автографы на новой площадке. А уже завтра здесь закипит спортивная жизнь, и юные спортсмены заиграют в настоящий футбол.

6 сентября