В Уфе проходит открытый турнир по гандболу памяти Евгения Лютрова

В Уфе в эти дни проходит открытый турнир по гандболу памяти Евгения Сергеевича Лютрова. Уверенную игру на старте продемонстрировали представительницы «Уфы-1» и Новокузнецка, не оставившие «камня на камне» от менее опытных, да и младших по возрасту девочек из «Уфы-2» и Дмитриевки.

На турнире памяти Евгения Лютрова, который долгие годы тренировал Уфимскую Алису, и приводил к медалям высшей лиги - настоящий ажиотаж. Тренер уфимской команды - Наталья Папулова буквально разрывается между участниками. Здесь у нее играют сразу два коллектива. И уже в первой день они сошлись в очном противостоянии.

«Вторая команда у нас младше 5-6 год, они выставлены, чтобы просто наиграться, а 2004 году поставлена задача быть в призерах», - говорит тренер команд «Уфа-1» и «Уфа-2» Наталья Папулова.

Ребята постарше, игру у младших одноклубниц ожидаемо выиграли. Добавив в копилку победу и над уфимским районом. От Алисы на турнире ждут лишь победы, да и сами девчонки любое место кроме первого не расценивают как результат.

«Мы тренировались, разрабатывали броски, мы слушали тренера, он нам давал советы куда бросать, как бросать. Мы плодотворно готовились к этому турниру», - рассказывает игрок команды «Уфа-1» Карина Абсадикова.

Турнир памяти Евгения Лютрова собрал в Уфе 8 коллективов. Не осталась в стороне и «Уфа Алиса», матчи юных гандболисток судили игроки Суперлиги, которые и сейчас с теплотой в сердце вспоминают своего прошлого наставника - Евгения Лютрова.

«Лютров Евгений Сергеевич всегда был требовательный, всегда всех знаете, в кулаке держал. Очень хорошо, что провели турнир в честь его имени», - заключила игрок ГК «УФА-АЛИСА» Анастасия Ниценко.

Сегодня у юных спортсменок насыщенный игровой день. Старшие гандболистки сыграют с командами из Новокузнецка и Челябинска, девчонки помладше встретятся со Снежинском. Победитель турнира определится в воскресенье.

14 апреля