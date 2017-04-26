В Уфе проходит республиканская Универсиада

В Уфе на финишную прямую выходит 26 Универсиада республики Башкортостан. Накануне в бассейне Башкирского государственного педагогического института состоялись финальные соревнования по плаванию.

«Хочу передать привет всем своим преподавателям, моим однокурсникам и всем студентам», - сказала чемпионка мира и Европы по плаванию, студентка БГПУ Анна Крившина.

Вот так с настроением и творчески нас встретила в бассейне сама Анна Крившина и сразу дала вектор на позитив.

«Для меня спорт это вся соя жизнь и я рада, что я попала в этот ВУЗ и смотрю на этих ребят и рада, что они все плавают, а тут вот стараются, это супер», - продолжала Анна Крившина.

Всего в заплывах участвовало 93 спортсмена, они представляли 7 высших учебных заведений нашей республики. Соревновались на 9 дистанциях и также состоялись 3 эстафеты. Сама инфраструктура университета и конечно спортивно-оздоровительном комплексе БГПУ позволяют проводить соревнования на самом высоком уровне.

«Педагогический университет практически создал все условия для наших студентов, для наших спортсменов. У них достаточно воды, достаточно суши, где они могут спокойно готовиться. Единственное, чтобы это было не в ущерб учебе», - говорит директор СОК БГПУ, главный судья соревнований Рустем Каримов.

Что касается итогов, то в общем зачете победу одержал Уфимский государственный нефтяной технический университет, второе время показали студенты БГПУ, замкнул призовую тройку авиационный университет. Многие студенты плаванию отдают все свои силы, как например этот победитель стометровки брассом.

«Надо отдать себя полностью тренировкам, минимум плавать два раза в день и жить только этим», - рассказывает призер этапа кубка РФ, студент УГНТУ Артем Суслов.

Роберт Тимербулатов плавает уже 14 лет, на этой Универсиаде традиционно в фаворитах.

«Я защищаю честь университета, и каждый год я показываю здесь свой лучший результат почему-то. Потому что командный дух присутствует, качество воды хорошее, она соответствует соревновательному уровню, на соревнованиях должно быть 26 градусов она здесь соответствует», - заключил многократный чемпион РБ и призер РФ по плаванию, студент УГАТУ Роберт Тимербулатов.

Окончательные итоги 26 Универсиады Башкортостана по всем видам спорта, а их насчитывается почти три десятка, будут подведены уже в мае.

28 апреля