В Уфе прошел чемпионат Башкортостана по дрифтингу

Это соревнования на управляемый занос, когда автомобиль на огромной скорости вписывается в поворот.

По асфальту они скользят, как по льду. Но вместо коньков - колеса и покрышки. Здесь оценивают всё - траекторию, угол, скорость, с которой автомобили заходят на повороты, и главное - зрелищность. И неважно, кто придет к финишу первым.



Очень громко и боязно стоять спиной ко всему происходящему, возникает постоянное желание оглянуться, ведь каждый визг тормозов - это инстинктивный страх. Кажется, что вот-вот произойдет авария. Дрифт - это как раз тот вид автомобильного спорта, когда лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть.



На таких соревнованиях всегда шумно. От рева двигателей, свиста резины и эмоций зрителей. Дрифт - это особый вид автогонок: экстремальный и скоростной. Появился он в Японии ещё в 90-х. А в Башкортостане популярность приобрел сравнительно недавно.



«Очень сильно набирает обороты дрифт в республике, очень много желающих, очень много тех, кто хочет этим увлекаться, потому что это реально зрелищно, азартно, адреналин, и людям намного проще приехать здесь покататься, весь свой адреналин убить, сжечь все свои деньги и резину и они не могут больше нигде катать, и это круто», - рассказывает организатор дрифта Натик Сейдов.



Пилоты получают удовольствие и относятся к дрифту не как к работе, а как к хобби, как к эмоциональной разрядке. Участники признаются, что адреналина им хватает здесь. В жизни стараются водить машину аккуратно.





«Здесь заменен мотор, более мощный, потому что был 84 года выпуска, в ней стоял очень слабенький карбюратор, этот мотор от БМВ седьмой серии, 89 года выпуска, мы с ним одногодки», - говорит дрифтер Татьяна Хайруллина.



Татьяна Хайруллина на стареньком БМВ даст фору любому мужчине. Гонщик в юбке одна из закоренелых пилотов, в дрифте пятый год. Хоть она и единственная девушка за рулем, её углы на трассе едва ли не самые острые.

Еще одно открытие соревнований - красная вазовская семерка. Несмотря на то, что автомобиль отечественный, у пилота есть козырь. Под капотом 250 лошадиных сил и спортивная подвеска, которые уравнивают шансы на победу.





«Площадка маленькая, поэтому конкурировать можно, легко, то есть я думаю, что я что-нибудь да займу», - заявил дрифтер Сергей Бесов.



Сотни лошадей под капотами мчат своих хозяев к финишу. Сложная конфигурация трека заставляет гонщиков работать с предельной концентрацией и выжимать максимум из машины.

Организаторы автомобильного спорта в республике планируют удивлять и дальше. В ближайшее время пройдут очередные соревнования по дрифтингу. А также совсем новый вид гонок - тайм э кар - гонки на время. Вот где развернется настоящий дрифт-блокбастер.

21 августа