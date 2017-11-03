В Уфе прошел чемпионат республики по кикбоксингу в зачет спортивных игр по неолимпийским видам спорта «Башкортостан за здоровый образ жизни».

На этом турнире у каждого свои задачи. Для некоторых он вообще стал первым, а кто поопытней, мысленно примеряет на шею медаль. Егору Прокопенко всего 10 лет, но он уже твердо решил, что станет Олимпийским чемпионом. А еще хочет попробовать себя и в тренерской работе, пока правда помогает только младшей сестренке. Она также пошла по стопам своего брата. Сам Егор выступает в дисциплине поинт-файтинг и, несмотря на юный возраст, тактика его конек.





«Мне лучше меньше соперник, чтобы попадался. Легче так будет драться, потому что он мне в голову попадать не будет, а только в корпус», - признается участник соревнований Егор Прокопенко.



Главный болельщик Егора - это, конечно, его мама. Признается, порой наблюдать за поединками сына - страшно, но в кикбоксинге иначе не бывает.



Всего на чемпионате Башкортостана выступило почти четыре сотни юных спортсменов. Организаторы определили победителей по трем категориям. Крупные города с населением более 100 тысяч человек, кто поменьше - выступал в подгруппе - "районы республики". Итого - 5 или 6 команд разыграли свои комплекты наград, а лучшие отобрались на всероссийский турнир.





«По результатам этого чемпионата и первенства мы формируем сборную команду республики Башкортостан для участия в чемпионатах ПФО и России. Мы тут отбираем четверку сильнейших для участия во всероссийских соревнованиях», - говорит председатель федерации кикбоксинга РБ Константин Шестаков.





У некоторых был целый фан-клуб. Побеждать с такой оглушительной поддержкой приятнее втройне.





«Поддержка очень хорошая, вся команда очень дружная. Они поддерживают, когда выигрываю и когда проигрываю. Они хорошие друзья и команда, мы одно целое», - уверен участник первенства Арсений Ахметов.

Медали были разыграны в разделах «фулл» и «семи» контакт по правилам федерации кикбоксинга России. А мы, в ближайших всероссийских стартах ждём от уфимских ребят ждем только побед.



Иван Трушков

8 ноября