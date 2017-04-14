В Уфе прошел Кубок мэра по танцам

Кубок мэра по танцам обновляет рекорды. В этом году на уфимском паркете собралось более полторы тысячи участников со всей России. Спортсмены от четырех лет и старше, кружили вальс и зажигали под латиноамериканскую музыку.

От европейских видов: медленного вальса, квикстепа, и танго - до латиноамериканских жгучих танцев: самбы, ча-ча-ча и румбы. Многообразие соревновательной программы - завораживает. Яркие краски, сменяют друг друга, спортсмены соревнуются не только на паркете, но и за его пределами. Мелочей здесь нет, костюмы и платья продумывают задолго до самих стартов. И у каждого в танцах свои предпочтения.

От европейских видов: медленного Вальса, Квикстепа, и Танго - до латиноамериканских жгучих танцев: Самбы, Ча-ча-ча и румбы. Многообразие соревновательной программы - завораживает. Яркие краски, сменяют друг друга, спортсмены соревнуются не только на паркете, но и за его пределами. Мелочей здесь нет, костюмы и платья продумывают задолго до самих стартов. И у каждого в танцах свои предпочтения.

Есть любимый танец и у спортсменов, выступающих в категории юниоры. Хотя за 5 лет, что ребята выступают вместе, не только полюбили все виды, но и научились понимать, и уступать друг другу в спорных моментах.

Кубок мэра в Уфе уже давно пользуется большой популярностью. И с каждым годом растет не только количество участников, но и география турнира. Полторы тысячи танцоров со всей России из Казани, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. И уфимские спортсмены отнюдь не гости на танцевальном празднике жизни. Сегодня главным поставщиком талантов является 25 спортивная школа, хотя и другие танцевальные школы выглядят более чем достойно.

«Последняя тенденция, говорит о том, что Уфа очень сильная школа. Все тренеры, как одной единой стеной, выставляют своих спортсменов, за них, болеют, и соответственно уровень растет. Потому что очень высокая конкуренция», - говорит председатель федерации спортивного танца РБ Светлана Басюк.

Соревнования в столице Башкортостана уже давно являются визитной карточкой танцевального спорта. И как показывает время, кубок мэра становится хорошей площадкой для старта в профессиональный спорт.





17 апреля