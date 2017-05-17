В Уфе прошел марафон влюбленных

Любители легкой атлетики в свойственной им спортивной манере отметили приближение весны и День влюбленных.

Эта традиция зародилась в Уфе еще в 2015 году. И первоначально сам забег имел несколько иной формат.

«Проводим такой забег влюбленных. Это был первый забег, который собирались организовать. Потом увидели, что совпадает — и приобщились к этому. Больше не можем взять, у нас лимит», — рассказывает организатор Школы правильного бега Владислав Литвинчук.

Участников ждали дистанции в 5, 10 и 21 км. Интересно, что особой популярностью пользовался полумарафон, на котором влюбленные пары составили половину участников — старт взяли 35 пар. Они бежали вдвоем, друг от друга не отрывались, держась за руки, а при виде фотографа даже старались поцеловаться. На финише каждый получил по браслету, а пробежавшие по 21 километру — еще и медаль.

14 февраля