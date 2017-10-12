В Уфе прошел мастер-класс с многократным обладателем Кубка Европы

Мечта любого начинающего спорстмена – встретиться со своим кумиром. У уфимских дзюдоистов - это Иса Исаев. Мастер-класс с многократным обладателем Кубка Европы прошел в Уфе.

Лицом к лицу встретились настоящее и будущее поколения дзюдоистов нашей республики. Конечно, не для схватки, а ради передачи опыта. Провести бросок против многократного чемпиона мечта любого мальчишки.



Благодаря этому приему, Иса Исаев стал сильнейшим на последнем чемпионате России. Вместе атлеты обучили подопечных правильной разминке, показали свои любимые приемы и ответили на вопросы ребят. Но это далеко не все чему научились малыши-дзюдоисты



Важность такой встречи отметил новоиспечённый чемпион страны Иса Исаев.





«Смотря на взрослых больше опыта набраться. Интересно будет, как взрослые показывают более профессионально разные броски. И это может их побудить достичь в дальнейшем высоких результатов, чем их предшественники», - говорит чемпион России и двукратный обладатель Кубка Европы Иса Исаев.



Мотивация и наглядный пример - это главное, что получили дети от старших товарищей. Суровые приемы ничуть не смущают главных болельщиков своих малышей. Напротив, родители уверены, этот опыт поможет ученикам в дальнейшем.





«Польза этих встреч заключается в том, чтобы наши дети видели конечный результат, к чему можно стремиться, что у нас в Башкирии вырастают чемпионы, и мастер-класс вот проводят», - комментируют родители Лена и Марат Хайруллены.



Во время совместной тренировки для малышей звучало множество наставлений. Техническими приемами обучение не ограничилось. Опытные атлеты не раз говорили, что нужно всегда и везде уметь держать удар. Без этого качества не бывает побед, как на ковре, так и за его пределами.



Иван Трушков

13 октября