В Уфе прошел Международный турнир по каратэ «Open-Ufa-Полосатый тигр»

В уфимской спортивной школе №32 прошел 16 Международный турнир по каратэ «Open-Ufa-Полосатый тигр», в котором впервые принимали участие ветераны этого вида спорта в возрасте от 35 лет.

В Уфе турнир «Полосатый тигр» впервые был проведен в далеком 1994 году. Традиционно в столицу республики в это время года приезжают сильнейшие спортсмены из регионов России и ближнего зарубежья. Участники разыгрывали награды в личных и командных первенствах. В это году было представлено более, 30 субъектов. Одной из самых многочисленных команд турнира стала сборная Донецкой Народной Республики.

В субботу состоялись предварительные поединки, а в воскресенье были определены призеры в личных и командных первенствах. Подобные турниры помогают развитию каратэ, как в нашем регионе, так и по всей стране. И еще один немаловажный факт - недавно мечта миллионов последователей этого вида спорта сбылась. Международный Олимпийский Комитет объявил о вхождении каратэ в Программу Олимпиады 2020.

22 мая