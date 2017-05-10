В Уфе прошел Открытый городской юношеский турнир по дзюдо

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Приозерный» прошел открытый городской юношеский турнир по дзюдо на призы «Международной ассоциации исламского бизнеса».

Эти соревнования стали уже традиционными, но в этом году они вышли на более высокий уровень. Теперь турнир получил статус открытого. Юных дзюдоистов постепенно знакомят с обновленными международными правилами.

«Они стали более обширными, если в прошлом году проходило городского уровня соревнования, то в этом году пригласили из республики города. У нас увеличилась география. У нас с нового года ввели новые правила, и детям приходится уже с этого уровня, с маленького возраста приучаем к правилам, которые ввели на международном уровне», - рассказывает главный судья соревнований Светлана Казанова.

«Задача также - помощь подрастающему населению, нашим детям. В этом году мы 1 апреля проводили международный конкурс чтения Корана... а сегодня проводим чемпионат дзюдо по Башкирии», - говорит руководитель филиала «Международной ассоциации исламского бизнеса» Вадим Лапко.

Эти участники еще и юны, но они уже всем сердцем полюбили дзюдо.

«Мне нравится заниматься дзюдо, потому что я люблю бороться», - заключил участник соревнований Амир Гаянов.

На сегодня это очень популярный и востребованный вид спорта. Дзюдо интересно еще и тем, что позволяет занимающимся эффективно использовать свою не только физическую энергию, но и умственную. Именно поэтому в мире, сегодня им занимаются 28 миллионов человек. В России - чуть более 300 тысяч.

15 мая