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В Уфе прошел турнир памяти дважды героя советского союза Мусы Гареева

В преддверии 9 мая по всей стране прошли соревнования приуроченные ко Дню Победы. В Уфе в эти дни на ринг вышли боксеры. Турнир посвящен памяти дважды героя советского союза Мусы Гареева.

 

Параллельно с уфимским турниром, в Оренбурге прошел чемпионат России среди молодежи, поэтому сильнейшие спортсмены сейчас выступают там. Но, несмотря на это, и в Уфе было на что посмотреть. В столицу Башкортостана приехали юные боксёры со всей республики, а также гости из Оренбурга и Нижнекаска. Медали разыгрываются в 10 весовых категориях, от 49 до 91 килограмма. Кроме юношей, на ринг также вышли и девушки. 

Автор: Эвелина Степанова
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