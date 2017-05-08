В Уфе прошел турнир по художественной гимнастике

«Волшебная страна» в эти дни распахнула свои двери для юных гимнасток. Более четырехсот спортсменок съехались в столицу Башкортостана на ежегодный турнир.

Все это ради двух минут счастья на ковре, и эмоций несравнимых ни с чем. «Волшебная страна» ежегодно собирает ведущих гимнасток России из Москвы, Екатеринбурга, Пензы, Самары и других городов. Для Агаты Бакаевой выход на ковер с показательными выступлениями первый в жизни.

«Волшебная страна» проводится в Уфе в 14 раз. И за это время стала своеобразной платформой для взлета международной карьеры, многих талантливых «художниц» страны.

«У нас в области воспитано 6 олимпийских чемпионок, неоднократные чемпионы Мира, Европы. Они все в свое время приезжали на этот турнир и принимали здесь участие, когда были еще маленькими девочками», - рассказывает Заслуженный работник физической культуры России Наталья Будельная.

Триумфаторами турнира стали признанные лидеры - гимнастки из Москвы, Самары, Екатеринбурга. Не остались в стороне и наши спортсменки, достойно выступив среди 400-т участниц. И эти медали настоящая заслуга тренеров, ведь собственного зала у уфимок до сих пор нет.

«Нам не хватает, даже площадки нет. Площадка по стандарту 13 на 13, у нас должен быть 12 метров потолок, для того чтобы мы могли отрабатывать элементы, сложные достаточно элементы с предметом. Хотелось бы конечно иметь свой зал, практически все города имеют залы гимнастики», - заключила главный судья турнира «Волшебная страна» Ольга Очеретянная.

Пока мечта не стала реальностью, уфимские гимнастки продолжают тренироваться в спортивных залах обычных школ, и добиваться результатов несмотря ни на что. А следующий турнир «Волшебной страны» станет юбилейным.

10 мая