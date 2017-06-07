В Уфе прошел турнир по мини-футболу

В школе олимпийского резерва №9 состоялся турнир по мини-футболу, прошедший в рамках комплексной спартакиады среди предприятий и организаций Кировского района Уфы.
Формат соревнований очень походил на профессиональный мини-футбол, только игровое время оказалось усеченным: 2 тайма по 15 минут проводили футбольные дружины из 5 игроков. Матчи шли сразу на двух площадках: в спортивном зале и на открытом воздухе. А всего за главный приз боролись 8 команд.
«Сегодня у нас участвуют 8 команд: это «Башинформсвязь», РБК имени Куватова, кардиоцентр, «Лента», адвокатская палата, также наша администрация Кировского района Уфы принимает участие», - говорит организатор мини-футбольного турнира Илюза Юсупова.
Некоторые команды только недавно собрались, а другие тренировались в течение года. Но каждая из них была не прочь оказаться сильнейшей.
История некоторых команд насчитывает более 10 лет.
В первом матче команда Кировской администрации разгромила коллектив проектной фирмы "Уралтрубоводостройпроект", но проигравшие не отчаивались и верили в лучшее.
Для большинства участников мини-футбольного турнира игра в футбол - хобби, хотя и не самое простое.
12 июня отмечается сразу несколько праздников: День России, Дни Салавата Юлаева и День города. Трудяги-футболисты поздравили родную Уфу.
Турнир выиграла команда республиканской клинической больницы, которая в финале оказалась сильнее коллектива адвокатской палаты, бронзу получила администрация Кировского района.