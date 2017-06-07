В Уфе прошел турнир по мини-футболу

«Сегодня у нас участвуют 8 команд: это «Башинформсвязь», РБК имени Куватова, кардиоцентр, «Лента», адвокатская палата, также наша администрация Кировского района Уфы принимает участие», - говорит организатор мини-футбольного турнира Илюза Юсупова.



12 июня

В школе олимпийского резерва №9 состоялся турнир по мини-футболу, прошедший в рамках комплексной спартакиады среди предприятий и организаций Кировского района Уфы.Формат соревнований очень походил на профессиональный мини-футбол, только игровое время оказалось усеченным: 2 тайма по 15 минут проводили футбольные дружины из 5 игроков. Матчи шли сразу на двух площадках: в спортивном зале и на открытом воздухе. А всего за главный приз боролись 8 команд.Некоторые команды только недавно собрались, а другие тренировались в течение года. Но каждая из них была не прочь оказаться сильнейшей.История некоторых команд насчитывает более 10 лет.В первом матче команда Кировской администрации разгромила коллектив проектной фирмы "Уралтрубоводостройпроект", но проигравшие не отчаивались и верили в лучшее.Для большинства участников мини-футбольного турнира игра в футбол - хобби, хотя и не самое простое.12 июня отмечается сразу несколько праздников: День России, Дни Салавата Юлаева и День города. Трудяги-футболисты поздравили родную Уфу.Турнир выиграла команда республиканской клинической больницы, которая в финале оказалась сильнее коллектива адвокатской палаты, бронзу получила администрация Кировского района.