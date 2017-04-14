В Уфе прошла пресс- конференция нового главного тренера «Салавата Юлаева»

Сегодня на «Уфа-Арене» журналистов познакомили с новым главным тренером Салавата Юлаева. Пресс-конференция с Эркки Вестерлундом и генеральным менеджером уфимского клуба Леонидом Вайсфельдом вызвала немалый интерес не только у представителей СМИ, но и обычных болельщиков, которые могли задать свои вопросы посредством социальных сетей.

Запас слов, которые новый главный тренер «Салавата Юлаева» знает на русском, пока не велик. Но Эркка Верстлунд уже пообещал, что обязательно займется изучением нового языка. Вопросов к финскому специалисту у журналистов было не мало. По какой схеме юлаевцы будут играть в новом сезоне, какой хоккей предпочитает сам тренер, и как Верстлунд будет взаимодействовать с игроками и тренерским штабом.

«Как сказал господин Тихонов быстрее, быстрее и быстрее. Я очень люблю активный хоккей, агрессивную игру и моя политика заключается в том, что, прежде всего хоккей командный вид спорта. И надо научится играть как команда и всегда опережать соперника», - сказал главный тренер ХК «Салават Юлавев» Эркка Вестерлунд.

Тема состава актуальна всегда, а за две недели до 30 апреля, когда у целого ряда игроков заканчиваются действующие контракты, только приобретает популярности. Спикером, способным ответить на этот вопрос на пресс-конференции, был генеральный менеджер Салавата Юлаева. Леонид Вайсфельд, предпочел дождаться официальной даты, заверив журналистов, что все возможное для сохранения главных юлаевских звезд, в том числе Михаила Воробьева и Захара Арзамасцева выполняется. Пока же, главный тренер познакомился с городом и остался доволен инфраструктурой Уфы.

«Помимо того, что мы посетили оба дворца хоккейных, посмотрели площадки, на которых нам предстоит тренироваться. Нас очень все устроило. Также мы были в доме правительства, у Главы - это была большая честь для нас. Погода такая же, как и в Финляндии, я рассчитывал на более теплую погоду, если честно, но оказывается погода абсолютно одинаковая, как и в Финляндии», - говорит о впечатлениях главный тренер ХК «Салават Юлавев» Эркка Вестерлунд.

К тренировкам же Салават Юлаев приступит в июне, проведет товарищеские матчи в межсезонье и планомерно подойдет к регулярному чемпионату. Каким он станет для уфимской команды пока неизвестно, но точно войдет в историю, впервые клуб возглавляет иностранец. И надо сказать, что для Верстлунда опыт с российской командой тоже первый.

18 апреля