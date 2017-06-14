В Уфе прошла Спартакиада школьников

Не смотря на то, что учебный год закончился, именно летом дети имеют возможность посещать пришкольные лагеря, где спорт является одним из главных видов досуга.

Пришкольные лагеря Октябрьского района объединились и устроили свою спортивное мероприятие - Спартакиаду. Первоначально она должна была состоять не только из веселых стартов, но также из мини-футбола и пионербола, но погода сегодня внесла свои коррективы. Потому все внимание приковали к себе Веселые старты, состоящие из различных видов эстафет. Всего в них принимали участие коллективы 17 школ, в каждой команде по 6 человек.

«Такие массовые мероприятия, которые проводятся с детьми, они приносят массу положительных эмоций. Это веселые старты в рамках проведения лиги чемпионов уфимских «Летний старт». Проводится оно в рамках отдыха детей центра дневного пребывания. Ежегодно они организуются в наших школах с 1 по 21 июня, где отдыхает более 2000 детей», - говорит главный инспектор Отдела образования Октябрьского района Уфы Раушания Абдракипова.

«Мне тут нравится, у нас в школе всего 4 класса соревновались, тут много. Веселее, интересно, зажигательно. Наша команда хорошо провела эстафету, мы хорошо пробежали, играли дружно, не подводили друг друга», - сказал участник соревнований Григорий Храмов.

Участие в программе городских лагерей расширяет кругозор ребят, развивает творческие способности и самоорганизацию. Но не стоит забывать, что эти старты в первую очередь - общение со сверстниками и с пользой проведенное время и каникулы только начинались!

Иван Уральский

16 июня