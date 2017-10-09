В Уфе прошла спартакиада среди госслужащих

Никаких кабинетов, документов и строгих костюмов, только плавки, купальники и боевое настроение. В новом, спортивном, амплуа предстали башкирские чиновники на соревнованиях по плаванию.

Буквально пару часов назад они сидели в больших кабинетах и решали задачи государственной важности. А сейчас собрались вместе, чтобы продемонстрировать коллегам свои спортивные возможности. Именно так проходит традиционная спартакиада среди госслужащих.





«Настроение отличное, это радует, что у нас госслужащие тоже занимаются спортом. Спартакиада длится у нас на протяжении всего года, то есть подходит к завершению, к сожалению у нас Госсобрание немножечко отстает, но я думаю мы сегодня немножечко опередим остальных», - говорит депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Оксана Савченко.



Чтобы выяснить, какая из команд органов власти самая спортивная, пришлось пройти несколько этапов. Позади стрельба, волейбол, шашки и настольный теннис. В этот день представители всех администраций, а также Госсобрания Курултая и Аппарата Правительства попробовали себя в роли пловцов. Главная идея соревнований - показать на личном примере, что занятия спортом - это ключ к успеху.





«Мы не должны оставаться в стороне. Своим примером нужно показывать, что именно здоровый образ жизни, именно спорт - это то, что двигает человека вперед», - комментирует депутат Госсобрания-Курултая РБ Константин Кануриков.



Каждый этап спартакиады для одних госслужащих становится настоящим испытанием, для других - праздником здоровья и спорта. По словам организаторов, сила и выносливость являются одними из главных качеств воинов. Поэтому спортивная подготовка должна стоять на первом месте. К слову, первое место заняли представители столичной Администрации.

9 октября