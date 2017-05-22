В Уфе прошла Спартакиада среди пенсионеров

Сегодня в санатории «Зеленая роща» прошла первая Спартакиада среди пенсионеров Уфы. Посмотреть на эти соревнования пришло много зрителей.

Инициатива создания этих необычных соревнований принадлежит депутату Городского совета Светлане Родионовой.

По признанию организаторов, они не ожидали такого отклика среди пенсионеров. Всего в стартовом протоколе значился 171 заявившийся.

Здесь был представлен широкий спектр спортивных дисциплин: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, дартс, шашки, пулевая стрельба - каждый мог найти занятие по душе. А перед началом соревнований их участников была возможность сделать памятное фото. И хоть говорят, что в этом возрасте участие уже является победой, но у спортсменов есть реальная цель.

Все спортсмены имели громадный опыт за плечами, которому могут позавидовать даже профессионалы.

«Я физкультурник со стажем 50 лет, даже 55. Люблю и шашки, и шахматы, и бегать, и лыжник, и марафонец», - говорит участник Спартакиады Роберт Ахметшин.

24 мая