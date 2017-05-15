В Уфе прошли новые для города соревнования

Сегодня в Уфимском дворце спорта стартовали первые в истории Открытые юношеские игры боевых искусств Приволжского федерального округа. Соревнования приурочены к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проходят в рамках Всероссийской патриотической акции «Эстафета Побед».

Уфа в этом деле выступила первопроходцем. Столице республики доверена честь проведения соревнований подобного уровня как одному из лучших филиалов российского союза боевых искусств последних лет. Планируется, что эту практику на вооружение в будущем возьмут и остальные. Во Дворце спорта на Зорге установлены - несколько рингов и бойцовских ковров, татами и кажется, что яблоку негде упасть, но на каждой площадке идет принципиальная борьба. Еще бы, юные спортсмены желают не только завоевать медали, но и в будущем представлять Приволжский Федеральный округ.

В Уфу съехались около 2500 участников из десятка регионов Приволжского федерального округа, и не только: здесь представлены гости из других городов нашей страны и из ближнего зарубежья. Не могли пропустить такое крупное событие и наши географические соседи.

Одновременно на площадках шли состязания по 14 аккредитованным видам спорта, одним из таких стала борьба на поясах.

Об уровне участников говорит тот факт, что здесь можно встретить даже чемпионов мира, которые к этим соревнованиями относятся очень серьезно.

Иван Уральский

16 мая