В Уфе прошли открытые любительские соревнования по скалолазанию

В Уфе в рамках Кубка города состоялись открытые любительские соревнования по скалолазанию в дисциплине Боулдеринг под названием «Адский боулдер».

В стартах приняли участие 77 человек, среди которых были как профессиональные спортсмены, имеющие за плечами годы тренировок и любители пока еще без спортивных разрядов. Благодаря открытому формату турнира в восхождении также принимали участие скалолазы из Ишимбая, Салавата, Ижевска, Перми, Оренбурга.

«Уфа в призах, Среди девушек две уфимки в призах, среди девушек второе место уфимец занял. Первое место из Салавата. Популярность растет, все зависит от того, как скалолазание развивают те, кто этим занимается, но растет», - говорит тренер-инструктор по скалолазанию Александр Ишмаев.

Боулдеринг. Трудно произносимое название не означает недосягаемость цели, по крайней мере, при усердии здесь можно добиться качественного результата. Этот вид скалолазания уступает трудности или скорости, но быстро набирает популярность. Эти соревнования являются первым этапом кубка Уфы. Проведение второго намечено на середину июня, там призеры смогут получить и защитить спортивные разряды.

Иван Уральский

26 апреля