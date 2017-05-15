В Уфе прошли соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»

К спорту и здоровому образу жизни нужно приучать с детства. Такого принципа придерживаются сотни уфимских семей. Сильнейшие из них состязались в городских соревнованиях – «Папа, мама, я - спортивная семья». Второе место заняла и семья нашего корреспондента Эрики Нажимовой.

Нажимовы - семья спортивная, да еще и с большим опытом. Третий год подряд Эрика, ее муж Салават и сыновья Самир и Ратмир участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья!».

«Мы семья спортивная. Занимаемся спортом по мере возможности. Ведем здоровый образ жизни. Мы третий год здесь соревнуемся и занимаем призовые места», - рассказывает семья Нажимовых.

В традиционном городском фестивале участвовали в этом году 11 команд. В каждой - минимум три человека. Они продемонстрировали свою ловкость в 5 видах испытаний: дартс, легкая атлетика, бросок баскетбольного мяча в корзину, прыжки в длину и комбинированная полоса препятствий. Организаторы праздника считают, что такие акции укрепляют семьи и всегда идут на пользу как взрослым, так и детям.

«Здесь все единомышленники практически мы с ними одним делом занимаемся. И большая хвала и честь родителям, которые помимо того, что эти семьи являются примером для всех наших семей нашего города и республики. Они еще прививают вот эту любовь к активному здоровому образу жизни своим детям», - говорит председатель комитета по физкультуре и спорту Администрации Уфы Сергей Степанов.

По итогам соревнований самыми спортивными участниками в своих возрастных категориях признаны семьи Аглиуллиных, Матвеевых и Фарукшиных.

«У нас спортивная семья. Мы за спортивный образ жизни. Любим спорт. Мы очень рады, поднимается настроение, заряд. Детей маленьких младшее поколение приучаем к спорту», - заключила семья Фарукшиных.

Победителей и призеров соревнований наградили кубками, медалями и грамотами Спорткомитета Уфы. Кроме того, лидеры будут представлять наш город на республиканском этапе. Он состоится в предстоящие выходные в городе Агидель. Будем болеть за наших.







15 мая