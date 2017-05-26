В Уфе прошло открытое первенство Орджоникидзевского района Уфы по спортивной акробатике

Соревнования объединили порядка 100 спортсменов из Стерлитамака, Благовещенска и уфимских спортивных школ №11 и 22.

Выступления женских трио и дуэтов, смешанных пар, мужских двоек и даже четверок - все это великолепие можно было увидеть в один день под сводами зала спортивного клуба Профи. Активное содействие оказала и спортшкола № 22. Особо остро развивалась конкуренция среди женских дуэтов. И если после первого упражнения лидировали представительницы Благовещенска, то лучшими по итогам всей программы все же стали уфимки из клуба Профи Арина Гиндуллина и Анастасия Ульмаскулова. А вот среди мужских пар лидировали Максим Котляров и Егор Мамаев из Благовещенска. Упорная борьба развивалась и в категории женские тройки. Первое место поделили между собой сразу два коллектива из Уфы и Стерлитамака. А мастерские нормативы были присвоены уфимкам Екатерине Ларионовой, Полине Барановой и Виктории Смирновой

«Праздник прошел на высоком уровне, дети показали хорошие результаты, выполнили юношеские разряды, старшие дети попробовали себя в роли судей их обучали и неплохо справились с этой задачей», - говорит судья всероссийской категории, директор СК «Профи» Татьяна Шатунова.

29 мая