Акция «Одноклассники»
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Спорт

В Уфе прошло открытое первенство Орджоникидзевского района Уфы по спортивной акробатике

Соревнования объединили порядка 100 спортсменов из Стерлитамака, Благовещенска и уфимских спортивных школ №11 и 22.

Выступления женских трио и дуэтов, смешанных пар, мужских двоек и даже четверок - все это великолепие можно было увидеть в один день под сводами зала спортивного клуба Профи. Активное содействие оказала и спортшкола № 22. Особо остро развивалась конкуренция среди женских дуэтов. И если после первого упражнения лидировали представительницы Благовещенска, то лучшими по итогам всей программы все же стали уфимки из клуба Профи  Арина Гиндуллина и Анастасия Ульмаскулова. А вот среди мужских пар лидировали Максим Котляров и Егор Мамаев из Благовещенска. Упорная борьба развивалась и в категории женские тройки. Первое место поделили между собой сразу два коллектива из Уфы и Стерлитамака. А мастерские нормативы были присвоены уфимкам Екатерине Ларионовой, Полине Барановой и Виктории Смирновой

«Праздник прошел на высоком уровне, дети показали хорошие результаты, выполнили юношеские разряды, старшие дети попробовали себя в роли судей их обучали и неплохо справились с этой задачей», - говорит судья всероссийской категории, директор СК  «Профи» Татьяна Шатунова.



Автор: Лилия Шафикова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости