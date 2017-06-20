В Уфе прошло первенство города по лапте

На спортивной площадке Башкирского государственного аграрного университета завершился финал регионального первенства по лапте среди мужских и женских команд.

Исконно русским видом спорта - лаптой, в свое время увлекался еще Петр Первый. Не утратила лапта свой статус и в 21 веке, хотя, например, у студентов на период сессий и каникул турниры проводятся уже не столь часто.





«Эти соревнования у нас заложены в календарный план. Летом тяжело собрать команды. У многих сессия, дети на каникулах. Но те команды, что готовятся к первенству и чемпионату России, с удовольствием приезжают и принимают участие», - говорит главный судья соревнований Роберт Ягафаров.

У любой дружины есть свои преданные болельщики. Гузель всем сердцем переживает за сборную Белокатайского района



Когда-то Александр Куприн написал: истинный мастер должен обладать метким глазом, твёрдой рукой и отсутствием лени. Участники этого противостояния, уверены без упорных тренировок не может быть успеха и в любой другой игре победитель только один.



По итогам соревнований первое место досталось команде БГПУ, вторую позицию заняла юношеская сборная Белокатайского района, а замкнули тройку призеров ребята аграрного университета. После окончания матча зрителей и участников противостояния ждала церемония награждения, где были вручены медали, грамоты и заветный трофей турнира. Но главной наградой стала путёвка на первенство России, оно пройдёт 27 июля в Уфе.







Иван Трушков

22 июня