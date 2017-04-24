Живая архитектура и безупречные элементы. В Уфе прошло первенство города по спортивной акробатике. Вид спорта, начавший свою историю с имени Марата Шамигулова, сегодня демонстрирует сверхсложную программу.

Последние штрихи перед стартом. В акробатике мелочей не бывает, а безупречный вид только добавляет баллов в оценке программы. Обычно в паре разница между спортсменами 6-7 лет, и каждый выполняет свою задачу, а вопрос нравится ли вместе выступать, у всех без исключения вызывает лишь улыбку и утвердительное - да.

«Она опытная верхушка, с другими сложнее, все надо начинать с нуля, а здесь все классно», - говорят участники соревнований Александра Баширова и Артем Иванов.

Спортивная акробатика вид спорта динамично развивающейся, вот и на первенстве Уфы было представлено сразу несколько видов программ, среди них и пары, и смешанные дуэты, и даже выступление в трио и квартета. Всего 5 команд, в том числе и гости из Благовещенска.

«Это отборочный к республиканским соревнованиям, но и в тоже время мы просматриваем, какой у нас есть резерв, что у нас есть в юных спортсменах. Для старших это определенный этап, который позволяет подготовиться к следующим соревнованиям», - сказала главный судья соревнований Елена Егорова.

Но, несмотря на это, смешанная пара мальчик - девочка, в Уфе все же, редкость. Аксинья и Никита это понимают.

«Нам очень нравиться стоять в паре. Мне тоже очень нравится стоять, он мальчик и хорошо подбрасывает», - рассказывают о своих выступлениях участники соревнований Аксинья Тимофеева и Никита Барнасов.

Кстати сестра Аксиньи - Варвара тоже гимнастка, правда, выступает в паре с девочкой.

«Я увидела, как они работают, мама спросила: - Хочешь тоже заниматься? я сказала да. Теперь вот тоже занимаюсь», - заключила участница соревнований Аксинья Тимофеева.

Победители и призеры первенства города, получили не только новые спортивные разряды, но и отобрались на соревнования рангом выше. Республиканские состязания для уфимских акробатов станут следующим этапом.

26 апреля