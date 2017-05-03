В Уфе прошло первенство республики по спортивной гимнастике

Гимнастический зал спортшколы №16 заполнен до отказа. В первенстве республики хоть и участвуют всего два башкирских города - Уфа и Стерлитамак, борьба среди спортсменов идет нешуточная. Здесь более 70 участников. От совсем юных гимнастов, до мастеров спорта.

Спортсменки выступают в четырех видах программы - это опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. И каждый вид требует особого подхода, поэтому «формула успеха» складывается из безукоризненного выполнения всех элементов.

А в самой престижной категории - мастеров спорта, - лучшей стала Екатерина Левченко. Она является надеждой башкирской гимнастики. Хотя сама спортсменка признается: до последнего не верила в победу.

За выступлением спортсменов следил и человек, которого называют легендой башкирской гимнастики - Виктор Борисович Некрасов. Заслуженному тренеру России больше 80 лет, и своим долголетием он во многом обязан любимому виду спорта.

Пример Виктора Борисовича заставляет надеяться, что гимнастика и в жизни этих юных спортсменок сыграет столь же благотворную роль.

5 мая