Постоять за себя, помочь окружающим. Этим спортсменам темные переулки не страшны. Рукопашный бой пригодится бойцам не только на ковре, но и в жизни. А накануне в Уфе прошло первенство республики, на котором побывала и наша съемочная группа.





Забить гвозди без помощи подручных предметов, надуть грелку используя только собственные легкие - для Алексея Илюшина удивлять людей больше чем хобби.





«Много людей я видел, много смотрел всего, мотиваторов много, начал, попробовал, понравилось, пошел дальше. Большой труд, упорство, не оставлять это. Начинать с малого, сразу ты так не согнешь все», - рассказывает техник-инструктор по рукопашному бою Алексей Илюшин.



Добиться такого мастерства спортсмену помогли в том числе и тренировки рукопашным боем. Первенство республики, посвященное памяти генерал-лейтенанта внутренней службы Анаса Хасанова под сводами стадиона "Динамо" собрало больше 140 участников. Турнир хоть и традиционный, в этом году имеет значительные отличия от предыдущих.





«География расширилась, приехали многие спортсмены, кто раньше не приезжал. Можно отметить противостояние двух подразделений Росгвардия и Гром. Покажет ковер, кто выиграет», - говорит заместитель председателя РОО ФСО "ДИНАМО" в РБ Сергей Курбатов.



Победа. Именно с такой целью спортсмены выходят на ковер. Но некоторые участники ставят перед собой и другие задачи.





«Это больше промежуточные соревнования для нас, у нас 8 числа будет проходить чемпионат России ЦС «Динамо» по боевому самбо, поэтому данный старт подготовительный этап к следующим соревнованиям», - заявил участник соревнований, мастер спорта по рукопашному бою Венер Мазитов.



Больше половины участников - бойцы с нашей республики. Внушительная сборная получилась и у православного военно-патриотического объединения "Александр Невский".





«Сегодня 5 человек выступает, про категории сказать не могу, сейчас посмотрим еще. Как выступят, какой противник будет. Для нас главное, чтобы ребятишки выступили, проверили свои силы, преодолели свой страх», - комментирует руководитель православного военно-патриотического объединения "Александр Невский" Виктор Иванов.



По итогам этих соревнований будет сформирована сборная республики, которая примет участие на всероссийских стартах.

3 ноября