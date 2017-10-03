В Уфе прошло первенство республики среди юношей 2005 года рождения

Несмотря на то, что главная команда пока не в Уфе. Футбольные поля стадиона "Нефтяника" не пустуют. Сегодня там прошло первенство республики среди юношей 2005 года рождения.

По иронии календаря в полуфинальнальных встречах две команды "Алга БНГФ" встречались в разных матчах, поэтому проиграв свои игры, коллективы одного тренера встретились уже в поединке за третье место. Наставник игрой своих подопечных остался доволен, тем более что на большом поле команды давно не играли.





«Для нас это очень интересно было, попробовать, посмотреть как и что, потому что в следующем году начиная с весны, уже все переходят в формат взрослого футбола. Мы получили огромную пищу для размышлений, для дальнейшей работы, поэтому я очень рад», - говорит тренер спортивного клуба "Алга БНГФ" Дмитрий Колосков.



А вот в финале ожидаемо играли фавориты турнира команда школы футбольного клуба «Уфа» и "Зенит" из Салавата. Этим мальчишкам всего по 12 лет, но страсти на поле царят не хуже чем во взрослом футболе. И виной тому - почетное звание чемпионов республики.



Гости до матча за золото дошли не пропустив ни одного мяча, и были настроены как минимум повторить достижение прошлых игр. Но хозяева на своем родном поле смотрелись убедительнее, забив три безответных мяча.





«Немного не получилось сыграть в ту игру, которую мы планировали. Первый гол быстрый сломал немножко игру, ребята занервничали, стали торопиться, поэтому наверно больше суеты было», - комментирует тренер школы ФК «Зенит-Салават» Алексей Румянцев.





«Мы были везде лучше, быстрее, первыми на мяче играли, плюс старались распоряжаться мячом более грамотнее и проводить правильные атаки», - заявил тренер команды ФК «Уфа-2005» Виктор Смолин.



Лучшим нападающим и голкипером турнира были признаны игроки ФК "Уфа". Впрочем, сами юные футболисты не только знают за счет чего добиваются победы, но и помнят над чем еще нужно работать.



На подготовку к следующему этапу у новоявленных чемпионов Башкирии осталось всего немного времени. Уже в конце октября победители сыграют на турнире в Москве, где для уфимской команды будет новый вызов.

4 октября