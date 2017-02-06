В Уфе пройдет кубок РФПЛ киберфутболу

С 24 по 26 февраля в Уфе впервые в спортивной истории пройдет «Кубок РФПЛ по киберфутболу».

В соревнованиях по игре FIFA примут участие представители всех 16 клубов Премьер-лиги. Нашу команду представит Роберт Фахретдинов, чемпион мира-2015, подписавший контракт с "горожанами" год назад. Не останется в стороне и сам футбольный клуб Уфа, который является одним из организаторов соревнований.

ФК «Уфа» способен смотреть вперед, способен развиваться и перенимать все лучшее, что есть в мировом футболе. Киберспорт- это огромная аудитория, и наше счастье, что у нас в республике есть Роберт, который является чемпионом мира. Более того, он сейчас воплощает в себе все лучшие стороны киберспортсмена. Этого не надо стесняться, этим надо пользоваться, рассказал председатель БРО федерации компьютерного спорта России Азамат Муратов.

Исторический турнир, на который приедут звездные гости и комментаторы, состоится в развлекательном комплексе «Огни Уфы». На данный момент пока только Уфа и Спартак подписали контракты со спортсменами, остальные участники будут определены позднее.

8 февраля