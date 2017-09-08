В Уфе пройдет Международный уфимский марафон

В эту субботу, 17 сентября, жители столицы смогут поучаствовать в уфимском международном марафоне. Основатель школы правильного бега «I Love Running Ufa» Владислав Литвинчук рассказал о том, что будет в уфимском марафоне.

«Маршрут в этом году будет прежний. Единственное отличие, в связи с ремонтом на улице Мустая Карима будет небольшое выбегание на улицу Карла Маркса. В остальном все будет также, мы просто усилим маршрут количеством музыкальных точек, точек хронометража и брендированием чтобы было красочнее», - сообщает организатор Международного уфимского марафона Владислав Литвинчук.

Организаторы рассчитывают, что в этом году участие в марафоне примут порядка 3500 участников, из более чем 40 регионов и 200 городов России, а также порядка 15 стран мира.

Для того, чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Международного уфимского марафона и оплатить стартовый взнос. Не обойтись участникам без допуска от врача и страховки.

«Дистанции будут в 3, 10, 21 и 42 километра. Они разделяются лишь по количеству кругов. Старт на длинные дистанции в 9 утра, а на 3 километра в 13:30», - уточняет организатор Международного уфимского марафона Владислав Литвинчук.

Дамир Вахитов

11 сентября