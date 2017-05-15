В Уфе пройдет турнир среди СМИ, на призы телеканала «Вся Уфа»

Грядущие выходные также будут богаты на футбольные события. В субботу в рамках «Массового дня российского футбола» состоится любительский турнир среди СМИ, на призы телеканала «Вся Уфа»

В товарищеском турнире, организатором которого выступают наша телекомпания совместно с футбольным клубом «Уфа», примут участие восемь коллективов: БСТ, радио «Спутник ФМ», «Комсомольская правда», «Футбол России», «Бизнес-онлайн», «Уфимские ведомости», Информационно-аналитическое управление пресс-службы Администрации города и наша телекомпания.

Разработана аббревиатура турнира, выработан регламент. Команды-участницы будут поделены на 2 группы, где каждый играет с каждым. Матчи, пройдут на резервных полях стадиона «Нефтяник», на газоне одновременно могут находиться 6 человек: вратарь и 5 полевых игроков. Победители квартетов сразятся в финальном матче за почетный кубок. Ждем всех любителей спорта на всероссийском празднике футбола, который пройдет в ближайшую субботу на стадионе «Нефтяник».

17 мая