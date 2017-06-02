В Уфе состоится первый матч кубка Волги по американскому футболу

Пока самые популярные и массовые виды спорта находятся на заслуженном отдыхе, на первый план выходят необычные для России дисциплины наподобие американского футбола.

История американского футбола в нашей Республике берет свое начало в 2010 году, когда была создана дворовая команда «Куницы». Со временем она трансформировалась в "Волкодавов". Сегодня они на пороге нового уже седьмого сезона, готовятся взять старт в розыгрыше кубке Волги, который пройдет в формате 9 на 9.





«Команде уже порядка семи лет, из первых игроков, которые начинали, осталось, наверное, человека три, не больше. Пополнение происходит в основном через социальные сети, через знакомых, друзей узнают», - говорит линейный нападающий команды «Волкодавы» Александр Зайцев.

Состав команды насчитывает более 20 игроков в возрасте от 16 и до 30 лет, большинство из них имеют спортивные разряды и достижения в различных видах спорта.





«У нас молодой, амбициозный коллектив, сам я в команде с 2013 года. Постоянное чувство локтя, командный дух, он очень подкупает этим. Я с детства играл и в футбол, и в баскетбол, в команде сейчас достиг своего возраста. Я снова окунаюсь в эту атмосферу командную и она очень затягивает», - говорит принимающий команды «Волкодавы» Дамир Контюков.

В 2013 году инициативной группой игроков было принято решение о создании Региональной общественной организации «Федерация Американского Футбола Республики Башкортостан».





В первой игре кубка Волги "Волкодавы" примут "Бульдогов" из Набережных Челнов. Встреча состоится уже завтра, 10 июня на стадионе "Строитель" в 17 часов. Не стоит беспокоиться, если вы еще не знакомы с правилами - ведущий все объяснит по ходу матча.







Иван Уральский

9 июня