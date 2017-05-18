В Уфе состоялась республиканская Спартакиада всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО

Спартакиада проходила среди участников спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение - сильный регион»

Стоит заметить, что Башкортостан стал первопродцем в этом направлении - ни в одном регионе подобных аналогов нет. А в нашей республике проект реализуется уже второй год. На сегодняшний момент участниками программы являются 1047 детей из 19 муниципальных городов и районов.

«Больше 40 учебных заведений включились в этот проект. Мы, конечно, будем стремиться, чтобы было охвачено по всей республике, как можно больше детей выступали в первых классах... в дальнейшем, чтобы все первые классы были более спортивными, чтобы развивать в них и спортивную составляющую, и чтобы они здоровыми были. Больше 40 учебных заведений включились в этот проект. Мы, конечно, будем стремиться, чтобы было охвачено по всей республике, как можно больше детей выступали в первых классах... в дальнейшем, чтобы все первые классы были более спортивными, чтобы развивать в них и спортивную составляющую, и чтобы они здоровыми были», - сказал заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Алексей Новиков.

В фестивале принимают участие 200 человек, они образовали 6 команд. Перед стартом основного действа дети-инвалиды провели показательный матч по хоккею с мячом, а юные участники прочитали стихи.

Уфа была представлена двумя школами, по одной команде делегировали город Агидель, села Бураево, Павловка и Красноусольское.

«Здесь только часть этого большого праздника, второй год его проводим и понимаем, что этому проекту жить, этому проекту развиваться, особенно в нашей республике», - говорит директор Центра спортивной подготовки РБ Евгений Емельянов.

Программа Спартакиады состояла из выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», а также элементов подвижных игр. Отжимание, прыжки в длину бег. Не смотря на общую атмосферу веселья, некоторые обращали внимания и на свои результаты.

«Прыгаю, конечно, мало, но по растяжке нормально», - заключил участник Спартакиады Александр Сулим.

Эта программа акцентирует внимание на здоровье подрастающего поколения. И достижение этой цели, пусть пока и промежуточное, показывает, что проект приносит реальные результаты.

19 мая