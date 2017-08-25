В Уфе состоялись соревнования для людей с ограниченными возможностями

Стадион "Нефтяник" чаще всего ассоциируется с футбольным клубом "Уфа", как известно именно здесь тренируются горожане. Но сегодня уфимская площадка стала местом соревнований людей с ограниченными возможностями.

Атлеты выявляли сильнейших в семи видах спорта это бег, гонки на колясках, шашки, шахматы, дартс, армрестлинг и гиревой спорт. В этом году команда победительница даже получит небольшое материальное вознаграждение. И как обычно в личном зачете предусмотреныпамятные призы и грамоты. Поучаствовать в турнире приехали и спортсмены из соседних регионов.





«К нам приехали наши друзья из Челябинской области, они к нам приезжают уже наверно в четвертый раз, мы с ними дружим. Трудно ли собрать? Я думаю не трудно, потому что инвалиды не избалованы вниманием, а здесь предоставляется такая возможность, на таком стадионе», - говорит председатель уфимской организации инвалидов «МИР» Владимир Горбунов.

Для двукратного чемпиона России по фигурному вождению на коляске Ильдара Галиакбарова из села Иглино этот день начался в шесть утра. В Уфу он как обычно приехал сам на коляске. Спорт научил его терпению и дисциплине.





«Сначала попал в интернат, потом увидел Ирека Зарипова, то что он заработал медали. Мне директор сказал вот человек может, а ты пьешь и куришь. И я начал заниматься, стал путешествовать, заниматься спортом», - рассказывает двукратный чемпион России по фигурному вождению коляски Ильдар Галиакбаров.



У каждого из этих спортсменов своя история. История преодоления себя и жизненных обстоятельств. И пусть каждый новый день подкидывает различные трудности, спортсмены с ограниченными возможностями, научились преодолевать невзгоды. Поэтому проигравших в соревнованиях сегодня нет. Победитель каждый.

25 августа