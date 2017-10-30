В Уфе состоялось открытие обновленного стрелкового тира

«Моя цель - это отобраться на Юношеские Олимпийские игры в 2018 году в Буэнос-Айресе и выиграть их. Я тренируюсь каждый день шесть дней в неделю по 4-5 часов», - говорит член сборной России по стрельбе из лука, воспитанник СШОР № 11 Станислав Черемискин.

«Только-только возродилась стрельба из лука в Уфе. Мы только начали выдавать хорошие результаты, и нам жизненно необходим был новый хороший тир», - рассказывает тренер СШОР № 11 Уфы, тренер молодёжной сборной России по стрельбе из лука Валентин Кошарин.

«Башкирский лук немного потерялся и неизвестен современной молодежи и даже более старшему поколению. Мы решили, что нам необходимо срочно реконструировать наш тир. Здесь уже много лет занимаются наши спортсмены, которые показали хорошие результаты и на российском уровне. Они продолжают занимать призовые места, входят в Сборную России, это очень почетно», - заявил Глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

1 ноября

Холодный зал, плохое освещение и текущая крыша. В таких условиях вынуждены были заниматься воспитанники секции по стрельбе из лука уфимской школы олимпийского резерва № 11. После капитального ремонта здание снова открыло свои двери для ребят. Теперь здесь созданы все условия для воспитания будущих чемпионов.Натянуть тетиву, зафиксировать лук, сосредоточиться. Секунда, и стрела летит точно в цель. Станислав Черемискин признается: секрет хорошего выстрела - самообладание и отточенная техника. В этом спорте юноша пять лет. В свои шестнадцать он - член сборной России по стрельбе из лука, победитель Кубка Европы и множества других соревнований.В секции стрельбы из лука в школе олимпийского резерва № 11 занимаются 60 ребят в возрасте от 12 до 18 лет. По словам тренера, воспитанники подают большие надежды.Здание, в котором занимаются спортсмены, полностью отремонтировали. Обновлено все: освещение, трубы, системы отопления, вентиляции, крыша. Раньше, говорят ребята, условия, в которых проходили тренировки, были далеки от норм САНПИНа.Открытие обновленного стрелкового тира посетил глава Администрации Советского района столицы. Урал Кильсенбаев отметил, что городские власти намерены развивать этот вид спорта, ведь стрельба из лука - такой же бренд республики, как башкирская порода лошадей или мед.У воспитанников школы и их тренера - амбициозные цели. Сейчас они готовятся к Юношеским Олимпийским играм, которые будут проходить в 2018 году в Аргентине, ну а в будущем, говорят ребята, планируют покорить олимпийский пьедестал.