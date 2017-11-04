В Уфе состоялось первое заседание Президиума физкультурно-спортивной федерации волейбола

Что ожидает федерацию волейбола в ближайшем будущем и появится ли в Уфе Центр этого игрового спорта? Эти вопросы поднимались на первом заседании Президиума физкультурно-спортивной федерации волейбола Башкортостана, прошедшего в конференц-зале министерства спорта и молодежной политики.

Президент волейбольного клуба "Урал" Марат Марданов, недавно возглавивший физкультурно-спортивную федерацию волейбола намерен оживить деятельность в этом виде спорта. На первом заседании обсуждались вопросы развития, также была представлена новая структура организации. В частности, объявлено о создании 7 комиссий, которые займутся контролем развития любительского, юношеского и ветеранского волейбола. Кроме того, намечен ряд проблем, над которыми, в первую очередь, будет вестись работа.





«Снижение численности, занимающихся в отделениях спортшкол и количество подготовленных спортсменов-разрядников нас немного удручает. Уменьшается количество тренеров-преподавателей в связи обязательством наличия образования, отсутствием должных условий для тренировочных процессов», - говорит президент федерации волейбола РБ Марат Марданов.



Волейбол в нашей республике является одним из самых доступных видов - им занимается почти 70 тысяч человек в двух тысячах пятистах залах. Следующий шаг федерации под новым руководством - создание Центра волейбола в республике и спортивного зала для волейбольного клуба "Урал".

Иван Уральский

8 ноября