В Уфе состоялся День массового футбола

Апофеозом спортивного праздника, стал турнир среди СМИ, инициатором которого был ТК «Вся Уфа»



Первый День массового футбола состоялся в Европе в 2010 году, а уже в 2011 эту практику на вооружение взял и Российский футбольный союз, который ежегодно проводит такие праздники в конце мая. Точно можно сказать, что такого размаха, как в 2017, еще не было.



День начался с финальных матчей международного фестиваля «Большие звезды светят малым» среди детей 2008 года рождения, который проводится под опекой известных футболистов. В Уфе дивизион назван именем Игоря Безденежных – местного воспитанника и игрока молодежной сборной России.



Мероприятия проводились одновременно на нескольких площадках: на одной проходил турнир среди команд девочек, на другой – тренеры школы ФК «Уфа» проводили Открытый урок футбола для учащихся Гимназии №88, на третьей – футболисты «горожан» (Иван Обляков, Игорь Безденежных) учили футбольным элементам младшую группу школы ФК «Уфа». Никто не остался без внимания: свои турниры были у детей с ограниченными возможностями и у студентов УГНТУ.



А квинтэссенцией массового Дня футбола стал Любительский турнир среди средств массовой информации на призы телеканала «Вся Уфа», помощь в организации которому оказали футбольный клуб «Уфа» и Федерация футбола и мини-футбола республики Башкортостан. Всего заявилось 7 команд, поделенных на 2 группы, где каждый играл с каждым. Формат матча – 10 минут, в котором участвовало 6 футболистов: вратарь и 5 полевых игроков.



Журналисты, поменявшие вид деятельности, уверенно себя чувствовали и на резервном поле стадиона «Нефтяник», где и проходили игры. Коллективы были примерно одного уровня, а потому максимальная разница во встречах составляла два гола. По итогам группового турнира из группы «А» вышли «Спутник ФМ» и сборная Администрации города Уфы, из группы «Б» - БСТ, «Уфимские ведомости». В итоге заветный кубок над собой подняли футболисты из городской Администрации.



На церемонии вручения приветственное слово взяли генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов и главный тренер Сергей Семак. Помимо кубков, команды получили грамоты, подписанные министром спорта Российской Федерации Виталием Леонтьевичем Мутко, и мячи с автографами футболистов «горожан». Кроме того, был учрежден приз лучшему вратарю турнира, который получил голкипер сборной «Всей Уфы» Олег Ковзик.



Впервые День массового футбола прошел с таким громадным масштабом и можно не сомневаться, что эти начинания будут продолжены. Ну а футбольным журналистам расслабляться некогда, уже в августе состоится новый турнир.

Иван Уральский

20 мая