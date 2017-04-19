В эти дни свой семидесятилетний юбилей отмечает олимпийский чемпион, неоднократный чемпион первенств мира и Европы по тяжелой атлетике Давид Ригерт. По всей стране масштабно проходят спортивные торжества в честь короля тяжелой атлетики России. Накануне в Уфе состоялся Всероссийский турнир посвященный юбилею Давида Ригерта и открытие уникальной фото экспозиции, посвященной тяжелой атлетике.

Сам именинник приехать в Уфу не смог, однако в этом спортивном зале, при детском доме № 9 собралось немало тяжелоатлетов. Их кумир Давид Ригерт - многократный чемпион. За свою карьеру он установил 63 мировых рекорда, проявил себя и на тренерском поприще, возглавив на летних Олимпийских играх 2004 года мужскую сборную России. Турнир его имени собрал в Уфе спортсменов из разных уголков страны





«У нас соревнования проходят в двух возрастных группах: среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе. Более 100 спортсменов приехало, с разных городов и регионов нашей страны. Очень жалко, что не успели подъехать спортсмены из Дагестана, которые тоже заявились, а так все регионы приехали», - говорит заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Айдар Яруллин.

Личность Давида Ригерта является культовой практически для каждого спортсмена. Не стал исключением и воспитанник уфимского спорта, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2013 года Ринат Киреев



На помосте можно было встретить как начинающих спортсменов, так и штангистов с именем. Диана Ахметова уроженка Нефтекамска, серебряный призер чемпионата Европы



Организация этого турнира полностью легла на плечи Айдара Яруллина. Среди его воспитанников призеры Олимпийских игр Эдуард Тюкин и Дмитрий Клоков. У коллег Айдара Флюровича есть идея преподнести ему подарок.



Уфимская штанга благодаря усилиям Айдара Яреллина продолжает оставаться одной из сильнейших в стране. И даже не смотря на тотальное отстранение сборной России от Олимпиады в Рио, в этом зале ни на минуту не останавливаются занятия, потому что в профессиональном спорте не бывает выходных.

24 апреля