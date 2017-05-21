В Уфе стартовал чемпионат России по скалолазанию

Более 270 лучших спортсменов разыграют медали в трех дисциплинах: это боулдеринг, трудность и скорость.

Последний чемпионат России по скалолазанию Уфа принимала больше 10 лет назад. Поэтому новые старты в столице Башкортостана ждали с особым нетерпением.

«Очень здорово, что он проходит в Уфе, потому что здесь действительно продолжительное период не было ни каких соревнований. Сейчас вернулось обратно и очень радостно, что Башкирия все же взяла организацию соревнований таких не простых и надеюсь, что в дальнейшем будет продолжать эту традицию», - говорит президент федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Буквально за несколько недель скалодром «Кул Тау» заметно преобразился. Появились не только новые зацепы и рельефы, но и дополнительные плоскости. Уфимская трасса единственная в своём роде. 17 метров в высоту под открытым небом. Аналогов нет ни в одном другом городе России.

«Очень много вложено в этот скалодром, потому что его достроили практически, улучшили. Даже из Москвы некоторые вещи привезли. Все в этом приняли участие, все вложили понемножку в это мероприятие. И получился большой спортивный праздник», - сказал министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.

Увлекательная программа ждет не только спортсменов, но и болельщиков. Почувствовать себя настоящим скалолазом может любой желающий.

Но самое интересное, конечно же, происходит на трассе. Все сильнейшие скалолазы России сегодня тут. На старт выйдут победители и призёры чемпионатов Мира, Европы.

«В первую очередь я стараюсь просто лезть свою трассу, и сейчас дисциплины не профильные для меня. И здесь я набираюсь опыта и просто стараюсь лезть в свое удовольствие», - говорит о впечатлениях чемпионка мира по скалолазанию – 2016 Анна Цыганова.

Не должна потеряться среди сильнейших спортсменов, и башкирская сборная. Тем более, что мотивация у наших спортсменов запредельная.

«Задачи самые высокие это победа, только победа. Очень хочется занять личное хорошее место, так и командную медаль забрать, мы очень долгое время к ним готовились. Впервые Россия в Уфе, за последние 11 лет, поэтому мы к ним готовимся с особым отношением, и конечно подготовка была особенной», - заключил мастер спорта по скалолазанию Артем Хабибуллин.

Сегодня спортсмены прошли квалификацию, а уже завтра начнется настоящая борьба. И как знать может на «Кул Тау» загорится новая звезда скалолаза

23 мая