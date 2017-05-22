В Уфе стартовал финальный этап российской Суперлиги по гандболу

В группе Б «УГНТУ-ВНЗМ» борется за места с 9 по 12.

Попасть в восьмерку сильнейших клубов Суперлиги России у уфимцев не получилось. Поэтому повторение прошлогоднего результата девятая строчка - задача минимум для «УГНТУ-ВНЗМ».

«У нас задача стояла максимум попадания в восьмерку сильнейших, но к сожалению, из-за того что мы растеряли много очков в начальном этапе, то есть по одному. По два мяча проигрывали командам, которые должны были выигрывать. Мы попали во вторую четверку задача, конечно, стоит стать девятыми, не ниже чем в том году», - говорит главный тренер ГК «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков.

Первые три тура финальной части прошли в городах-участницах турнира. В Челябинске, Москве и Снежинске. И перед заключительными матчами, Уфа располагалась на 2 месте, уступая главным своим соперникам - москвичам всего одно очко.

Начало тура в родных стенах, прошло по сценарию уфимцев. Наши гандболисты с первых минут встречи создали задел во встрече с Динамо. Преимущество, пусть всего и в пять очков, хватило, для того чтобы не подпускать Челябинск близко и довести встречу до победы.

«Хорошо отстояли защиту, убежали мы. У нас более слаженное нападении, мы пользуемся рослыми игроками, физические данные у нас посильнее. У кого больше желание, тот и выиграл сегодня. Дома стены помогают, как-то зал помогает, привычно играть. Ну и все настроены, надо задачу выполнять», - сказал игрок ГК «УГНТУ-ВНЗМ» Вадим Ковалев.

Явные фавориты утешительного финала УГНТУ-ВНЗМ и Уор номер 2 из Москвы. Очное противостояние и решит судьбу 9 места. Но до встречи с москвичами уфиммцам ещё нужно одержать победу над «Сунгулем». Матч пройдет завтра.

24 мая