В Уфе стартовало открытое первенство города по боксу среди ребят не старше 18 лет

Площадкой проведения стал спорткомплекс республиканской школы-интерната № 5. Участие приняли 125 сильнейших боксеров из шести субъектов России.

Первая секция по боксу в Уфе открылась в далёком 1920 году. А на данный момент более пяти тысяч человек в Башкортостане занимаются этим видом спорта. Среди именитых выпускников уфимской школы Валерий Лимасов, который стал двукратным чемпионом Европы. А сегодня возможно будущие имена мирового бокса вновь сражаются в столице республики.



В последний раз первенство подобного формата проводилось в 2013. И вот, спустя четыре года, лучшие юниоры и юниорки представляют свои регионы в Уфе. Всего на турнир заявилось 25 команд из разных уголков страны.





«Пенза привезла очень сильную команду, команда Ульяновска, Самарской области, Оренбургской области приехали. Так как турнир проводится среди девушек, юниорок и юниоров поэтому команды очень плотные, хорошие, и бои сегодня будут замечательные», - комментирует председатель Федерации бокса Уфы Денис Огуречников.



Представительница сборной Башкортостана Анастасия Николаева в боксе сравнительно недавно. Последние шесть лет хрупкая на вид девушка занималась кикбоксингом. Но три года назад тренер предложил попробовать родственный вид спорта. Получилось ещё лучше. В этом сезоне она уже выиграла первенство среди спортивных клубов. Здесь Анастасия рассчитывает на очередную победу, но и не отрицает мастерства соперников.





«Вообще нет удобных соперников, левши, правши, они одинаково бьют, вообще удобнее драться с соперниками пониже, когда держишь на расстоянии их. Цель - выиграть этот турнир. Занять первое место, выступить в Башкирии, там тоже выиграть. Там можно и на ПФО уже», - рассказывает участница турнира Анастасия Николаева.



Джеб, кросс, хук, свинг, апперкот- арсенал боксёра насчитывает десятки приемов. Спортсмены используют свои возможности по максимуму, разряжая удар за ударом по телу противника, словно из пушки.



Участие в таком турнире - прекрасная возможность улучшить навыки ведения боя, считает паралимпийская чемпионка Рима Баталова.





«Для спортсмена, для начинающего самое главное - выступать на соревнованиях, где они сами видят ошибки свои. И это важно для тренеров. Чтобы реализовать себя, и показать, нужно проводить соревнования. Если нет соревнований, они не будут расти», - говорит многократная чемпионка паралимпийских игр, мировых и европейских турниров по легкой атлетике Рима Баталова.



Первенство в Уфе продлится до 4 ноября. В субботу состоятся финальные бои, где и определятся лучшие боксеры возрождённого турнира.



Иван Трушков

3 ноября