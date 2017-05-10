Сегодня в Уфе стартовало первенство республики по греко-римской борьбе среди кадетов. Результаты идут в зачет восьмой летней спартакиады учащихся России.

Первенство республики началось с красочного открытия. Показательные встречи борцов, изящные выступления гимнасток и конечно — награждение лучших тренеров, спортсменов и меценатов.

Главным фаворитом этого первенства среди кадетов является Арсанали Тонаев — триумфатор недавних международных соревнований памяти Бориса Гуревича. Башкирская сборная на этом турнире не раз поднималась на пьедестал почета, но золотую медаль в Уфу привез лишь Тонаев, и эта победа позволила спортсмену отобраться в сборную страны.

«Был международный турнир, в финале встретился со своим серьезным соперником. Было тяжело, но как-то сложилось выиграть. Сейчас уже, наверное, надо готовиться на первенство России, которое будет отбором на мир, на Европу», — говорит победитель международного турнира Арсанали Тонаев.

В финале Тонаев встретился с Русланом Садыковым. Эта схватка стала одной из самых зрелищных, а само первенство получилось жарким.

«В финале сейчас будет схватка с Арсанали Тонаевым. Неплохой соперник, сильный. Вот, настраиваюсь на него. Буду бороться с ним как обычно», — признается участник первенства республики Башкортостан Руслан Садыков.

Всего в первенстве республики награды разыграют более 150 спортсменов в 11 весовых категориях.

«По итогам этих соревнований мы сформируем команду для участия в первенстве Приволжского федерального округа и в первенстве Приволжского федерального округа в зачет спартакиады учащихся. Там нас будут представлять по одному человеку в каждом весе», — уточнаяет старший тренер РБ среди кадетов Дамир Ахмедзянов.

Сенсации в весе до 85 килограммов не произошло: победу одержал Толов, Садыков стал вторым. Но, несмотря на это, оба спортсмена готовятся к сборам в Октябрьский, а далее — подготовка к первенству ПФО. Так что соревнования в Уфе дают далеко идущие перспективы. Завтра самое интересное: оглашение победителей первенства республики. В 11 часов в спортшколе по адресу: пр. Октября, 84/4 пройдут заключительные финалы.

10 февраля