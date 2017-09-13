В Уфе в эти дни проходит первый федеральный форум "Готов к труду и обороне"

Под своим крылом он объединяет обычных людей, общественных деятелей и звезд мирового спорта. Среди вип гостей - Ирина Слуцкая, Тимур Сафин и Алексей Селиверстов.

«Форум для всей семьи» - такой неофициальный девиз живёт среди организаторов. Принять участие в первом форуме ГТО может абсолютно каждый независимо от своего возраста. Упорством и рвением к здоровому образу жизни совсем юные участники могут дать фору даже своим родителям. Алия на пути к заветному бронзовому значку выполнила множество нормативов.



Успехи детей подстегнули на подвиги и самих родителей.





«Трое детей у меня. И дочка старшая спортом занимается, она завтра будет получать серебро. Я даже сама в этом году хочу попробовать сдать ГТО», - говорит мама Алии Тайчиновой Лиана Тайчинова.



ГТО проводится в Башкортостане с 2015 года и на сегодняшний день уже более 19 тысяч любителей спорта и активного образа жизни получили свои заслуженные значки. Желающих проверить свою физподготовку собралось немало.





«У меня уже в принципе золотой значок ГТО есть. В прошлом году я сдал все нормативы. Но в этом году ужесточились некоторые виды, поэтому решил проверить себя еще раз», - рассказывает министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев.



В бассейне волейбольного клуба «Урал» и на ипподроме «Акбузат» можно выполнить нормативы по плаванию и бегу соответственно. Lifestyle-центр "Башкирия" выступил основной площадкой для остальных дисциплин. Организаторы всегда ищут, чем удивить участников и в каких видах проверить готовность граждан страны. Поэтому в скором времени мы вправе ожидать новых интересных состязаний в рамках форума.



Сегодня по реализации программы ГТО наша республика в приволжском федеральном округе занимает первое место и девятое по России. Красочное открытие форума пройдет завтра в 10:30 на площадке Lifestyle-центра "Башкирия" с участием звезд мирового уровня. Так что у уфимцев и гостей столицы будет шанс взять автографы , но самое главное у всех нас есть уникальная возможность выполнить федеральные нормативы на Первом форуме ГТО в Уфе.



Иван Трушков

15 сентября