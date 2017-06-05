В Уфе в Парке культуры и отдыха Нефтехимиков состоялась спартакиада пенсионеров и ветеранов

Посвященная празднованию Дню России и Дню города.

Подобные мероприятия проводятся не впервые - в конце мая состоялась Спартакида среди пенсионеров Уфы в санатории «Зеленая роща». Эти старты - достойное продолжение хорошей идеи.

«Уже это встало в систему. Если взять с 13 года, то фактически уже пятый год, но в рамках городского совета проводим третий», - говорит председатель уфимского Городского совета ветеранов Ришат Файзрахманов.

Идея таких соревнований быстро нашла отклик у спортсменов в возрасте, в этот раз в спартакиаде принимали участие более 80 человек.

«Цель у нас однозначная-за здоровый образ жизни, чтобы наше самое взрослое поколение поддерживало в здоровом теле здоровый дух, и своим ярким примером показывали своим детям, как нужно любить жизнь, как нужно любить спорт», - сказал начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации Орджоникидзевского района Уфы Никита Щемелинин.

Спектр дисциплины был достаточно широк, и каждый любитель спорта со стажем мог найти что-то свое. Соревнования прошли по пяти видам спорта.

«Это скандинавская ходьба, шашки, шахматы, дартс, бросок мяча в баскетбольное кольцо. Участниками являются люди старшего возраста, ушедшие на пенсию», - рассказывает главный судья соревнований Николай Ярославцев.

Но помимо любителей здесь можно было встретить и настоящих профессионалов своего дела. Одним из таких является Петр Прохоров - профессиональный спортсмен и тренер по армрестлингу, он пятикратный чемпион мира.

«Раз ты перешагнул за 60 и еще живой, еще двигаешься, просто интересно посмотреть, кто приходит на такие мероприятия, как они себя чувствуют. Я из этих встреч черпаю силы для себя, так как я профессиональный тренер, профессиональный спортсмен», - заключил пятикратный чемпион мира по армрестлингу, почетный президент Федерации армрестлинга РБ Петр Прохоров.

Помимо грамот, кубков и памятных призов, победители и призеры получат право выступить на республиканской спартакиаде.



Иван Уральский

9 июня