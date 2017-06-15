В Уфе завершились соревнования под эгидой общества «Динамо»

Где наша команда завоевала безоговорочное первое место.

Артуру Субханкулову - признанному лидеру сборной, остаётся только секундировать вместе с тренером Марией Карабановой. Свои бои он выиграл настолько уверенно, что в финале даже не пришлось боксировать. А лицо - индикатор сложных боев, после всех поединков уже и не напоминает о соревнованиях.

«Был полуфинальный бой тяжеловатый, соперник оказался темной лошадкой, если можно так сказать. Молодой боксер, А в целом нормально все прошло, видите, есть небольшие ссадины, но без этого никуда», - рассказывает призер чемпионата России по боксу Артур Субханкулов.

А вот для Артема Кошевеца попасть в финал уже было большим достижением. Первый большой старт в новом весе и возможность боксировать на чемпионате России оказалась почти реальной. Но сотворить сенсацию, увы, не получилось.

«Соперник опытный был, чемпион России, призер России. Проиграл, но не сильно проиграл. Чуть-чуть не хватило. Для себя считаю, что это хороший результат. Я боксировал в 69 килограммов, а тут поднялся», - говорит призер турнира Артем Кошевец.

За боксерскими поединками наблюдал и Владимир Николаюк - первый президент федерации бокса республики. Он остался доволен не только уровнем наших спортсменов, но и направлением в котором движется этот спорт.

«Я скажу, что высокий уровень. Семь спортсменов вошли в финал, четверо уже одержали победу. И я думаю, что далее тоже будут побеждать наши бойцы», - говорит о впечатлениях первый президент Федерации бокса РБ Владимир Николаюк.

Соревнования общества «Динамо», примечательны ещё и тем, что победа на них означает завоевание путевки на чемпионат России. Башкирская сборная в 11 весовых категориях, в финале боксировала в 7, и в 4 одержала победу.

«Очень рассчитывали получить путевку в 91 килограммов, но как- то не удачно сложился бой. Может быть, недооценили соперника, надо с этим работать. Ну и конечно у нас были ребята и в других категориях, которые тоже конечно хотели путевки завоевать», - заключила старший тренер сборной РБ Мария Карабанова.

Для тех же, кто сегодня не смог отобраться на чемпионат страны, получат такую возможность на первенстве приволжского округа. А дальше уже сформировавшаяся команда республики будет готовиться к чемпионату России, он состоится в Грозном уже осенью.

16 июня