В Уфе завершилось Открытое первенство Калининского района по спортивной акробатике

Еще совсем недавно в этом месте можно было снять сцену фильма ужасов. Всего за год брошенное помещение восстало из пепла и превратилось в спортивный зал. Раньше в потолочные щели пробивался солнечный свет, а теперь здесь сияют светлые лучики уфимской акробатики клуба «Профи». Неудивительно, что именно на этом специальном ковре и прошло открытое первенство Калининского района. К слову, профессиональное покрытие уфимские акробаты ждали целых 20 лет. В хороших условиях для подготовки результаты не заставили себя ждать.





«Буквально неделю назад мы вернулись из города Горно-Алтайска с всероссийских соревнований. Там заняли призовые места, выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. После этих соревнований будут соревнования первенства города Уфы, где мы планируем попасть в сборную города Уфы», - говорит главный судья соревнований, судья всероссийской категории Татьяна Шатунова

На первенстве в спор за медали вступили более 130 юных спортсменов. Но завораживающая грация это еще и титанический труд тренера и подопечного, не доступный взору зрителя. Как результат упорных тренировок - вручение удостоверений мастеров спорта на торжественной части первенства.





«Занимаюсь я 11 лет. На моем пути было огромное множество тренеров, которые дали мне очень многое. Я очень благодарна своему финальному тренеру, который поверил в меня, заставил меня поверить саму в себя», - не скрывает эмоций мастер спорта по спортивной акробатике Виктория Смирнова.

Награды опытных спортсменов, безусловно, являются мотивацией для малышей. Несмотря на районный статус, на ковер помериться мастерством, вышли акробаты из Уфы, Стерлитамака и Благовещенска. Благодаря яркому примеру и такой высокой конкуренции уровень спортсменов будет расти еще больше.





«Чем больше конкуренция, тем выше результаты. Конечно это общение детское, новые знакомства, обмен опытом, контакты. Так и должно быть, дети должны общаться вживую, не в социальных сетях, по телефону. Они должны живьем общаться», - уверен мастер спорта международного класса по фехтованию Дмитрий Петров.

За путёвку на первенство города борьба развернулась олимпийского уровня. Техника, конечно, дело времени, но вот в желании завоевать лидерство юные акробаты не уступали звёздам мирового калибра. По итогам соревнований победу в юношеских парах 1 разряда одержал тандем из Благовещенска. В тройках лучшими стали представители Уфы.





Иван Трушков

18 октября