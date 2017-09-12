В Уфе завершилось первенство по греко-римской борьбе среди юношей

Борцы греко-римским стилем после небольшого перерыва вновь вышли на ковер. В Уфе завершилось первенство среди юношей.

Более ста юных атлетов выявляли сильнейших в 13 весовых категориях. На ковре развернулась настоящая битва.





«Самое главное, что на эти соревнованиях они набираются опыта. Эти соревнования для них стали этапом, фундаментом для выше стоящих соревнований», - говорит главный судья соревнований Рафис Садыков.

Боевой пыл и настрой бойцов был ощутим уже в первых поединках. Юноши удивляли судей красивой борьбой и приемами. Ни для кого не секрет, что в классической борьбе важна не сила спортсмена, а его техника. Зачастую умение прочитать соперника и найти слабое место играет решающую роль.



Несмотря на огромное желание на турнире всегда есть свои победители и побежденные. Для многих эти соревнования стали решающими и подготовка к ним была соответствующей.





«Тренировались много, готовились много к этим соревнованиям. Тренер рассказывал, показывал, мир прошел недавно. Проанализировали, что можно делать, что нельзя и вот результат», - рассказывает победитель первенства Уфы по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. Семен Воробьев.



По итогам турнира была сформирована сборная Уфы для участия в Первенстве Республики Башкортостан. 22 и 23 сентября в городе Октябрьский лучшие борцы Башкортостана определят сильнейших.



Иван Трушков

13 сентября