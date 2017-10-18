В Уфе завершилось первенство России по смешанному боевому единоборству ММА

В качестве VIP-гостя турнира присутствовал многократный чемпион мира, самбист и президент союза ММА России Федор Емельяненко.



Программа пребывания Федора Емельяненко в башкирской столице была чрезвычайно насыщена. Это конечно и встречи с юными спортсменами, причем разных видов спорта и даже посещение медицинского центра Уфы, но первым со знаменитым гостем пообщался глава столичной администрации Ирек Ялалов. В ходе беседы обсуждались темы дальнейшего развития спорта. Еще прославленный боец отметил важность места проведения соревнований именно в Уфе и значимость этого для ММА в России.





«Наше будущее, наши ребята, которые будут защищать честь России на международных стартах, пополнят состав взрослой сборной России. Мы очень благодарны вам за поддержку нашего вида спорта и развитие», - отметил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

На ковре спорткомплекса «Динамо» оба дня было многолюдно. Кто-то пришел лично увидеть Федора Емельяненко, а юные представители школ муай тая, кикбоксинга, джиу джитсу и дзюдо, чей возраст не превышает 14-15 лет, напротив, стремились обратить внимание "последнего императора" - на себя. Всего свои силы продемонстрировали более 100 юных бойцов из разных уголков страны.



Отобраться на главный старт - задача непростая. Особенно, когда на ковер нужно выходить против своих же друзей. Но в бою не до эмоций, на кону участие в историческом форуме.



Кто-то из участников выделялся тактикой и техникой, а кто-то оригинальным внешним видом. В первенстве участвовал даже сам человек-паук. Астемир Гонгапшев совсем недавно сражался в Баку за флаг своей страны, где проходил чемпионат мира.



По итогам двух дней в командном зачете сильнейшей стала сборная Челябинской области. В шаге от лидерства остановились ребята из Республики Башкортостан, третьими были гости из Омска. Эти соревнования показали главное, ради чего проводились - ресурс талантливых бойцов в России есть. Будем надеяться, что через несколько лет мы увидим новых героев смешанных единоборств на мировой арене.





Иван Трушков

23 октября