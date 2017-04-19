В Уфе завершился чемпионат республики по боевому самбо

В уфимском комплексе «Динамо» завершился чемпионат республики по боевому самбо, участие в котором приняли спортсмены из всех уголков Башкортостана, в том числе и воспитанники знаменитого уфимского клуба «Самбо-14», а также гости из Магнитогорска и Челябинска.

Сегодня боевое самбо развивается стремительно и все чаще становится платформой для будущих звезд ММА. Впрочем, не для всех. Для Артура Садритдинова этот чемпионат является проверкой собственных сил. Он - чемпион России и мастер спорта сразу по двум видам: рукопашному бою и боевому самбо.

«Рукопашный бой - это один вид спорта, там больше ударн6ая техника, свой родной вид спорта, но мы уже потихоньку переходим на боевое самбо. Здесь уже больше борцовская техника, но одно другому не мешает», - говорит мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Артур Садритдинов.

Всего участвовали более 140 спортсменов в 9 весовых категориях.

«Большое количество участников не только среди взрослых, но и юношей. Раз их много принимает участия, значит вид спорта популярен. Если взять с прошлым годом, когда был 101 участник, то сейчас уже 145 участников, поэтому популярность растет», - сказал Заслуженный тренер России Вячеслав Самсонов.

Чемпионат республики по боевому самбо проходил параллельно турниру «Юный динамовец». Перед юношами и взрослыми ставились разные задачи, но как показывает практика совмещение опыта и молодости дает свои плоды.

«Это отбор на приволжский федеральный округ, первые и вторые номера выигрывают путевку. Осенью мы выезжаем в город Псков на соревнования приволжский федеральный округ, а юноши - это наше будущее, которые должны стремиться за взрослыми», - заключил заместитель председателя ФСО «динамо» РБ Сергей Курбатов.

24 апреля