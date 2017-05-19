В Уфе завершился Любительский футбольный турнир на призы телеканала «Вся Уфа»

В день массового футбола телекомпания «Вся Уфа» решила организовать настоящие соревнования и пригласила на товарищеский турнир по мини - футболу коллег по цеху и друзей.

Когда на поле люди разных профессий – это уже не соперничество, а настоящий праздник футбола. В игре приняли участие семь команд. «Вся Уфа», БСТ, радио «Спутник ФМ, «Уфимские ведомости», команда, «Футбола России», и «Бизнес – онлайн». Журналисты, ведущие, режиссеры, телеоператоры.

Микрофоны и звуковые пульты променяли на мяч ди-джеи и звукорежиссеры.

Вместе с представителями СМИ на поле вышли и сотрудники городской Администрации. Мяч и кеды объединили всех. Начали, как полагается с разминки. Каждая команда определила свою стратегию игры. По правилам в команде могут выступать только сотрудники. Кто-то на поле приехал прямо с эфира.

Для многих футбол это только увлечение, а потому соблазн усилиться за счет легионеров, конечно был. Но правила есть правила, проверку все прошли даже на допинг. Готовились игроки, готовились и болельщики.

21 мая