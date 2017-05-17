В Уфе завтра состоится любительский турнир среди представителей СМИ на призы телеканала «Вся Уфа»

В товарищеском турнире, инициатором которого выступает, наша телекомпания примут участие семь коллективов. Это две подгруппы. Наша телекомпания, вошла в группу «А». Где встретятся: радиостанция «Спутник ФМ», интернет-газета «Футбол России», и команда Администрации города.

А в группе «Б» сыграют коллективы Башкирского спутникового телевидения, интернет-газета «Бизнес Онлайн», и «Уфа - ведомости». Турнир пройдет по круговой системе, каждый сразится с каждым. Коллективы, занявшие первые два места в своих подгруппах, поборются за главный Кубок турнира. Матчи, пройдут на резервных полях стадиона «Нефтяник», на газоне одновременно могут находиться 6 человек: вратарь и 5 полевых игроков. Главный приз этих соревнований, достанется команде-победительнице, кроме того предусмотрена масса других призов от телеканала «Вся Уфа», футбольного клуба Уфа, федерации футбола и мини-футбола республики.

Также будет установлен приз «За волю к победе», он достанется самой отважной команде. И каждый коллектив получит памятные дипломы. Ждем всех любителей спорта на всероссийском празднике футбола, который пройдет завтра на стадионе «Нефтяник».









19 мая