В Уфимской спортшколе проходит отбор юных горнолыжников и сноубордистов

На вопрос почему выбрали горнолыжный спорт - эти дети отвечают без раздумий. Скорость и чувство полета, вот что привлекает юных лыжников и сноубордистов. Уникальность уфимской школы горнолыжного спорта - здесь одновременно развивают множество дисциплин. Слалом, гигантский слалом, снойборд, фристайл и конечно же, ски-кросс. Эмиль Сафаров в минувшем сезоне стал победителем всероссийских соревнований именно в этом направлении.





«В горнолыжный спорт я пришел в 4 года, занимаюсь уже 12 лет. Сейчас открыл для себя ски-кросс. Ски-кросс более интересный вид спорта чем горные лыжи, более захватывающий и он мне как то больше по душе, чем горные лыжи», - говорит победитель Всероссийских соревнований по ски-кроссу Эмиль Сафаров.



Тренер Эмиля - Артем Данилов победитель чемпионата России и этапов кубка мира и Европы по ски-кроссу, а рядом свою физическую форму в период отпуска поддерживает его жена мастер спорта международного класса по фехтованию Анастасия Иванова. Вообще эта горнолыжная школа знает и помнит звездные имена. В разные периоды на Олимпийских играх выступали наши соотечественники. Похоже сейчас былой интерес возвращается. И именно сейчас у уфимских ребят есть возможность свободно попасть в секцию, продолжается набор на бюджетные места.





«В бюджетные группы у нас ведется отбор, существуют нормативы по разным дисциплинам: бег, прыжки. По нормативам сейчас именно идет отбор, а в коммерцию круглый год, хоть зимой, хоть летом, хоть осенью», - рассказывает бронзовый призер этапа кубка Европы, участник олимпийских игр Антон Копривица.



До нового сезона, как и до первого снега еще далеко, но горнолыжники уже тренируются, пока на земле. Эта площадка на свежем воздухе одна из самых любимых.





«Здесь мы развиваем и быстроту, и силу, и ловкость, а зимой у нас есть пять склонов горнолыжных, которые достаточно хорошо обслуживают, там у нас уплотняют снег. У нас есть подъемники, поэтому в школе предусмотрено все для нашего роста», - комментирует тренер по горнолыжному спорту МАУ СШОР по горнолыжному спорту Эльвира Матюша.



Горнолыжная школа сейчас в поисках юных талантов. Двери открыты для всех желающих, поэтому если ваш ребенок как эта юная чемпионка- Валерия Коваленко - мечтаете об Олимпийских играх, то самое время записаться в секцию.

28 августа